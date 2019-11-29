Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,70
|2,52
|7,14
|Deva Holding
|8,39
|8,05
|4,22
|Çemtaş
|7,97
|7,71
|3,37
|Eczacıbaşı İlaç
|3,48
|3,38
|2,96
|Hektaş
|7,16
|6,96
|2,87
|Yataş
|6,08
|5,94
|2,36
|İş Fin.Kir.
|2,69
|2,63
|2,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,84
|11,62
|1,89
|Tukaş
|8,66
|8,50
|1,88
|Ereğli Demir Çelik
|8,01
|7,87
|1,78
|Aksa Enerji
|3,63
|3,57
|1,68
|Galatasaray Sportif
|1,86
|1,83
|1,64
|Trakya Cam
|3,30
|3,25
|1,54
|Türk Traktör
|46,80
|46,10
|1,52
|Doğuş Otomotiv
|9,64
|9,50
|1,47
|Net Holding
|2,12
|2,09
|1,44
|Karsan Otomotiv
|1,43
|1,41
|1,42
|Şişe Cam
|5,06
|4,99
|1,40
|Anadolu Grubu Holding
|16,01
|15,79
|1,39
|Doğan Holding
|1,74
|1,72
|1,16