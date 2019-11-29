Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Beşiktaş Futbol Yat.

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Beşiktaş Futbol Yat. 2,70 2,52 7,14
Deva Holding 8,39 8,05 4,22
Çemtaş 7,97 7,71 3,37
Eczacıbaşı İlaç 3,48 3,38 2,96
Hektaş 7,16 6,96 2,87
Yataş 6,08 5,94 2,36
İş Fin.Kir. 2,69 2,63 2,28
Kordsa Teknik Tekstil 11,84 11,62 1,89
Tukaş 8,66 8,50 1,88
Ereğli Demir Çelik 8,01 7,87 1,78
Aksa Enerji 3,63 3,57 1,68
Galatasaray Sportif 1,86 1,83 1,64
Trakya Cam 3,30 3,25 1,54
Türk Traktör 46,80 46,10 1,52
Doğuş Otomotiv 9,64 9,50 1,47
Net Holding 2,12 2,09 1,44
Karsan Otomotiv 1,43 1,41 1,42
Şişe Cam 5,06 4,99 1,40
Anadolu Grubu Holding 16,01 15,79 1,39
Doğan Holding 1,74 1,72 1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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