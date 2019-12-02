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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Galatasaray Sportif 2,20...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 2,20 1,88 17,02
Beşiktaş Futbol Yat. 3,25 2,91 11,68
GSD Holding 1,19 1,13 5,31
Hektaş 7,49 7,13 5,00
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,48 1,41 4,96
Alarko GMYO 82,85 79,10 4,74
Netaş Telekom. 13,22 12,65 4,51
Yataş 6,36 6,09 4,43
Alarko Holding 5,13 4,92 4,27
Kordsa Teknik Tekstil 12,38 11,90 4,03
Halk GMYO 1,10 1,06 3,77
Türk Traktör 49,10 47,36 3,67
İskenderun Demir Çelik 7,24 6,99 3,58
Gersan Elektrik 2,88 2,79 3,23
Koza Madencilik 9,48 9,19 3,16
Global Yat. Holding 4,25 4,12 3,16
Tümosan Motor ve Traktör 5,56 5,39 3,15
Parsan 14,62 14,19 3,03
Vestel 11,34 11,01 3,00
Karsan Otomotiv 1,48 1,44 2,78
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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