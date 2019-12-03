Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Finansal Kiralama
|2,91
|2,78
|4,68
|Alarko Holding
|5,32
|5,11
|4,11
|Anadolu Grubu Holding
|16,85
|16,21
|3,95
|Konya Çimento
|245,80
|236,80
|3,80
|Vestel
|11,70
|11,32
|3,36
|Deva Holding
|8,73
|8,47
|3,07
|İskenderun Demir Çelik
|7,47
|7,25
|3,03
|T.S.K.B.
|1,07
|1,04
|2,88
|Çelebi
|100,10
|97,35
|2,82
|TAV Havalimanları
|27,80
|27,10
|2,58
|Tukaş
|8,97
|8,75
|2,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,42
|0,41
|2,44
|Netaş Telekom.
|13,30
|12,99
|2,39
|Kerevitaş Gıda
|3,02
|2,95
|2,37
|Şişe Cam
|5,18
|5,06
|2,37
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|0,87
|2,30
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,83
|1,79
|2,23
|Aksa
|12,60
|12,33
|2,19
|Global Yat. Holding
|4,40
|4,31
|2,09
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,48
|1,45
|2,07