Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Finansal Kiralama 2,91...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Finansal Kiralama 2,91 2,78 4,68
Alarko Holding 5,32 5,11 4,11
Anadolu Grubu Holding 16,85 16,21 3,95
Konya Çimento 245,80 236,80 3,80
Vestel 11,70 11,32 3,36
Deva Holding 8,73 8,47 3,07
İskenderun Demir Çelik 7,47 7,25 3,03
T.S.K.B. 1,07 1,04 2,88
Çelebi 100,10 97,35 2,82
TAV Havalimanları 27,80 27,10 2,58
Tukaş 8,97 8,75 2,51
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 0,41 2,44
Netaş Telekom. 13,30 12,99 2,39
Kerevitaş Gıda 3,02 2,95 2,37
Şişe Cam 5,18 5,06 2,37
İhlas Gayrimenkul 0,89 0,87 2,30
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,83 1,79 2,23
Aksa 12,60 12,33 2,19
Global Yat. Holding 4,40 4,31 2,09
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,48 1,45 2,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Alarko, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak
Unicredit, 500 şube kapatacak ve 8 bin işçi çıkaracak Yunan ve Rum yönetiminde Türkiye-Libya anlaşması gerginliği: Anlaşma metnini istediler Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 20:30:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]