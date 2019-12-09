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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 1,54 1,40 10,00 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 1,54 1,40 10,00
İhlas Holding 0,81 0,75 8,00
Afyon Çimento 6,16 5,75 7,13
Gözde Girişim 4,39 4,20 4,52
Zorlu Enerji 1,53 1,47 4,08
Konya Çimento 258,20 248,30 3,99
İş Fin.Kir. 3,17 3,05 3,93
Odaş Elektrik 1,93 1,86 3,76
Doğan Holding 2,03 1,96 3,57
İhlas Gayrimenkul 0,88 0,85 3,53
GSD Holding 1,33 1,29 3,10
Gübre Fabrik. 7,34 7,13 2,95
Doğuş Otomotiv 9,39 9,13 2,85
Enka İnşaat 6,09 5,93 2,70
Göltaş Çimento 17,21 16,76 2,68
Gersan Elektrik 3,14 3,06 2,61
Çelebi 116,40 113,50 2,56
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,71 1,67 2,40
Sasa Polyester 7,28 7,12 2,25
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,47 0,46 2,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas Holding, İhlas, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:58 Kaynak: AA
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