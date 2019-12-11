Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 12,99 12,15 6,91 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 12,99 12,15 6,91
Kerevitaş Gıda 3,10 2,94 5,44
Karsan Otomotiv 1,55 1,49 4,03
Doğuş Otomotiv 9,54 9,21 3,58
Odaş Elektrik 2,14 2,07 3,38
Alarko Holding 5,50 5,33 3,19
İttifak Holding 3,84 3,74 2,67
Halk GMYO 1,16 1,13 2,65
Pegasus 80,25 78,30 2,49
Koza Altın 75,55 73,75 2,44
Tofaş Oto. Fab. 25,68 25,08 2,39
Metro Holding 1,32 1,29 2,33
Eczacıbaşı İlaç 3,60 3,52 2,27
Tümosan Motor ve Traktör 5,83 5,72 1,92
Anadolu Grubu Holding 16,89 16,58 1,87
Enerjisa Enerji 7,74 7,60 1,84
Global Yat. Holding 4,61 4,53 1,77
Gözde Girişim 4,73 4,65 1,72
İpek Doğal Enerji 6,65 6,54 1,68
Güneş Sigorta 1,91 1,88 1,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Kerevitaş, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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