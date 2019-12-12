Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 10,97 9,51 15,35 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 10,97 9,51 15,35
Netaş Telekom. 13,33 12,55 6,22
Beşiktaş Futbol Yat. 2,85 2,70 5,56
Polisan Holding 2,85 2,72 4,78
Global Yat. Holding 4,79 4,61 3,90
Şok Marketler 9,61 9,25 3,89
İpek Doğal Enerji 6,80 6,58 3,34
Çemtaş 8,21 7,97 3,01
Konya Çimento 262,10 255,20 2,70
Şişe Cam 5,13 5,00 2,60
Aksa Enerji 3,95 3,86 2,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,46 0,45 2,22
Coca Cola İçecek 35,24 34,48 2,20
ASELSAN 19,54 19,13 2,14
Ereğli Demir Çelik 8,46 8,29 2,05
Sasa Polyester 7,51 7,36 2,04
ICBC Turkey Bank 4,82 4,73 1,90
Galatasaray Sportif 2,23 2,19 1,83
Türk Hava Yolları 13,83 13,59 1,77
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,73 1,70 1,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Doğuş Otomotiv, Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Borsa İstanbul rekor kırdı
Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama: Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil İBB hizmetlerine yüzde 15 zam! 2020'de geçerli olacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi verdi: Üniversite öğrencilerine eğitim desteği başlıyor

Son Dakika Haberleri
20:28 Bakanlık'tan 'kart bilgileri çalındı' iddialarına açıklama: Kart bilgilerinin tamamının sızdırılması söz konusu değil - Son Dakika Ekonomi
19:42 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:20 Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği 17. Girişimcilik Günleri - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsada değer kaybeden hisseler - Son Dakika Ekonomi
18:40 Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Son Dakika Ekonomi
18:14 Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası Borsa İstanbul rekor kırdı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:55:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]