Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,04 1,93 5,70 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,04 1,93 5,70
Garanti Bankası 11,13 10,58 5,20
Kardemir (D) 2,57 2,45 4,90
Migros Ticaret 24,36 23,34 4,37
İş Finansal Kiralama 3,25 3,12 4,17
Eczacıbaşı İlaç 3,74 3,60 3,89
Ege Endüstri 539,00 519,30 3,79
Akbank 8,15 7,87 3,56
Halk GMYO 1,20 1,16 3,45
Verusa Holding 17,16 16,59 3,44
Polisan Holding 2,92 2,83 3,18
Gersan Elektrik 3,20 3,11 2,89
ICBC Turkey Bank 5,00 4,86 2,88
Vestel 13,08 12,75 2,59
Arçelik 20,24 19,75 2,48
Ford Otosan 67,20 65,60 2,44
İş Bankası (C) 6,35 6,20 2,42
Coca Cola İçecek 36,14 35,30 2,38
MLP Sağlık 15,02 14,70 2,18
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,88 1,84 2,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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