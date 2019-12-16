Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Güneş Sigorta
|2,43
|2,03
|19,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|0,45
|4,44
|Tekfen Holding
|18,74
|18,10
|3,54
|Odaş Elektrik
|2,10
|2,03
|3,45
|Zorlu Enerji
|1,60
|1,55
|3,23
|Pegasus
|82,05
|79,60
|3,08
|Polisan Holding
|3,08
|3,00
|2,67
|Ege Endüstri
|554,00
|540,00
|2,59
|Şok Marketler
|9,86
|9,62
|2,49
|Eczacıbaşı İlaç
|3,79
|3,70
|2,43
|Parsan
|15,36
|15,03
|2,20
|İş Fin.Kir.
|3,26
|3,19
|2,19
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,88
|1,84
|2,17
|Çemaş Döküm
|1,52
|1,49
|2,01
|Sasa Polyester
|7,54
|7,40
|1,89
|Konya Çimento
|266,60
|261,90
|1,79
|Afyon Çimento
|6,50
|6,39
|1,72
|Gözde Girişim
|4,74
|4,66
|1,72
|Ford Otosan
|68,55
|67,40
|1,71
|ICBC Turkey Bank
|4,97
|4,89
|1,64