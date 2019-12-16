Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,43 2,03 19,70 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,43 2,03 19,70
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,47 0,45 4,44
Tekfen Holding 18,74 18,10 3,54
Odaş Elektrik 2,10 2,03 3,45
Zorlu Enerji 1,60 1,55 3,23
Pegasus 82,05 79,60 3,08
Polisan Holding 3,08 3,00 2,67
Ege Endüstri 554,00 540,00 2,59
Şok Marketler 9,86 9,62 2,49
Eczacıbaşı İlaç 3,79 3,70 2,43
Parsan 15,36 15,03 2,20
İş Fin.Kir. 3,26 3,19 2,19
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,88 1,84 2,17
Çemaş Döküm 1,52 1,49 2,01
Sasa Polyester 7,54 7,40 1,89
Konya Çimento 266,60 261,90 1,79
Afyon Çimento 6,50 6,39 1,72
Gözde Girişim 4,74 4,66 1,72
Ford Otosan 68,55 67,40 1,71
ICBC Turkey Bank 4,97 4,89 1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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