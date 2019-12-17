Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Güneş Sigorta 2,75 2,43 13,17 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Güneş Sigorta 2,75 2,43 13,17
MLP Sağlık 15,99 15,04 6,32
Çemaş Döküm 1,59 1,52 4,61
GSD Holding 1,35 1,30 3,85
Gözde Girişim 5,02 4,84 3,72
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,76 1,70 3,53
Ege Endüstri 570,90 554,00 3,05
Zorlu Enerji 1,62 1,58 2,53
İş Fin.Kir. 3,37 3,30 2,12
Parsan 15,74 15,42 2,08
Tüpraş 124,00 121,60 1,97
Yataş 6,50 6,38 1,88
Odaş Elektrik 2,19 2,15 1,86
Anadolu Cam 4,10 4,03 1,74
Halk GMYO 1,18 1,16 1,72
TAV Havalimanları 27,86 27,42 1,60
Anadolu Efes 22,52 22,18 1,53
Enka İnşaat 6,12 6,03 1,49
Bera Holding 3,60 3,55 1,41
Net Holding 2,30 2,27 1,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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