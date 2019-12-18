Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Işıklar Enerji Yapı Hol.

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 0,55 12,73
Odaş Elektrik 2,24 2,11 6,16
İhlas Holding 0,76 0,73 4,11
Fenerbahçe Futbol 15,57 15,05 3,46
Yataş 6,67 6,45 3,41
MLP Sağlık 15,96 15,50 2,97
TAV Havalimanları 28,60 27,82 2,80
İhlas Gayrimenkul 0,89 0,87 2,30
Galatasaray Sportif 2,36 2,31 2,16
Alarko Holding 5,62 5,51 2,00
Beşiktaş Futbol Yat. 2,82 2,77 1,81
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,77 1,74 1,72
Tofaş Oto. Fab. 26,30 25,96 1,31
Mavi Giyim 49,82 49,18 1,30
Zorlu Enerji 1,60 1,58 1,27
Halkbank 5,74 5,68 1,06
Kerevitaş Gıda 3,16 3,13 0,96
Polisan Holding 3,03 3,01 0,66
Çemtaş 7,95 7,90 0,63
İskenderun Demir Çelik 7,66 7,62 0,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, İhlas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:20 Kaynak: AA
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