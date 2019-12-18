Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|0,55
|12,73
|Odaş Elektrik
|2,24
|2,11
|6,16
|İhlas Holding
|0,76
|0,73
|4,11
|Fenerbahçe Futbol
|15,57
|15,05
|3,46
|Yataş
|6,67
|6,45
|3,41
|MLP Sağlık
|15,96
|15,50
|2,97
|TAV Havalimanları
|28,60
|27,82
|2,80
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|0,87
|2,30
|Galatasaray Sportif
|2,36
|2,31
|2,16
|Alarko Holding
|5,62
|5,51
|2,00
|Beşiktaş Futbol Yat.
|2,82
|2,77
|1,81
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,77
|1,74
|1,72
|Tofaş Oto. Fab.
|26,30
|25,96
|1,31
|Mavi Giyim
|49,82
|49,18
|1,30
|Zorlu Enerji
|1,60
|1,58
|1,27
|Halkbank
|5,74
|5,68
|1,06
|Kerevitaş Gıda
|3,16
|3,13
|0,96
|Polisan Holding
|3,03
|3,01
|0,66
|Çemtaş
|7,95
|7,90
|0,63
|İskenderun Demir Çelik
|7,66
|7,62
|0,52