Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 13,47 12,94 4,10 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 13,47 12,94 4,10
Alarko GMYO 92,80 89,50 3,69
İhlas Holding 0,75 0,73 2,74
Galatasaray Sportif 2,40 2,34 2,56
Mavi Giyim 51,10 49,86 2,49
Gübre Fabrik. 8,08 7,89 2,41
Eczacıbaşı İlaç 3,65 3,57 2,24
Tümosan Motor ve Traktör 5,88 5,77 1,91
Şok Marketler 10,22 10,03 1,89
Ege Endüstri 565,50 555,20 1,86
Yataş 6,60 6,48 1,85
Fenerbahçe Futbol 16,39 16,10 1,80
Net Holding 2,28 2,24 1,79
Anadolu Efes 22,90 22,50 1,78
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,80 1,77 1,69
Hektaş 7,41 7,29 1,65
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,88 1,85 1,62
Kardemir (D) 2,53 2,49 1,61
Kerevitaş Gıda 3,18 3,13 1,60
Şişe Cam 5,18 5,11 1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Fenerbahçe, Alarko, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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