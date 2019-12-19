Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|13,47
|12,94
|4,10
|Alarko GMYO
|92,80
|89,50
|3,69
|İhlas Holding
|0,75
|0,73
|2,74
|Galatasaray Sportif
|2,40
|2,34
|2,56
|Mavi Giyim
|51,10
|49,86
|2,49
|Gübre Fabrik.
|8,08
|7,89
|2,41
|Eczacıbaşı İlaç
|3,65
|3,57
|2,24
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,88
|5,77
|1,91
|Şok Marketler
|10,22
|10,03
|1,89
|Ege Endüstri
|565,50
|555,20
|1,86
|Yataş
|6,60
|6,48
|1,85
|Fenerbahçe Futbol
|16,39
|16,10
|1,80
|Net Holding
|2,28
|2,24
|1,79
|Anadolu Efes
|22,90
|22,50
|1,78
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,80
|1,77
|1,69
|Hektaş
|7,41
|7,29
|1,65
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,88
|1,85
|1,62
|Kardemir (D)
|2,53
|2,49
|1,61
|Kerevitaş Gıda
|3,18
|3,13
|1,60
|Şişe Cam
|5,18
|5,11
|1,37