Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 7,60 7,00 8,57 İttifak Holding 4,15 3,91 6,14 Aksa Enerji 3,83 3,66 4,64 İhlas Gayrimenkul 0,92 0,88 4,55 Hektaş 7,75 7,42 4,45 Mavi Giyim 54,25 52,05 4,23 Karsan Otomotiv 1,57 1,52 3,29 Koza Madencilik 9,75 9,44 3,28 Otokar 153,80 149,10 3,15 Deva Holding 8,42 8,19 2,81 Net Holding 2,33 2,27 2,64 Koza Altın 76,10 74,70 1,87 Garanti Bankası 10,95 10,75 1,86 Yataş 6,69 6,57 1,83 Tümosan Motor ve Traktör 6,23 6,12 1,80 Tüpraş 124,90 122,70 1,79 Trakya Cam 3,43 3,37 1,78 Doğan Holding 1,82 1,79 1,68 Ülker Bisküvi 21,92 21,56 1,67 Arçelik 19,64 19,32 1,66

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)