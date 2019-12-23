Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 4,58 4,21 8,79 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 4,58 4,21 8,79
Albaraka Türk 1,45 1,35 7,41
İhlas Gayrimenkul 1,04 0,97 7,22
Vestel 14,25 13,35 6,74
İpek Doğal Enerji 8,91 8,37 6,45
Koza Madencilik 10,76 10,13 6,22
Zorlu Enerji 1,70 1,62 4,94
Gersan Elektrik 3,26 3,11 4,82
Tümosan Motor ve Traktör 6,52 6,26 4,15
Göltaş Çimento 17,59 16,90 4,08
Netaş Telekom. 13,43 12,91 4,03
Aksa Enerji 3,91 3,76 3,99
Ülker Bisküvi 22,72 21,90 3,74
Alarko Holding 5,86 5,66 3,53
Çemtaş 8,25 7,97 3,51
Sasa Polyester 7,77 7,52 3,32
Deva Holding 8,61 8,34 3,24
Türk Traktör 52,20 50,60 3,16
GSD Holding 1,34 1,30 3,08
Polisan Holding 3,11 3,02 2,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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