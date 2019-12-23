Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İttifak Holding
|4,58
|4,21
|8,79
|Albaraka Türk
|1,45
|1,35
|7,41
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|0,97
|7,22
|Vestel
|14,25
|13,35
|6,74
|İpek Doğal Enerji
|8,91
|8,37
|6,45
|Koza Madencilik
|10,76
|10,13
|6,22
|Zorlu Enerji
|1,70
|1,62
|4,94
|Gersan Elektrik
|3,26
|3,11
|4,82
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,52
|6,26
|4,15
|Göltaş Çimento
|17,59
|16,90
|4,08
|Netaş Telekom.
|13,43
|12,91
|4,03
|Aksa Enerji
|3,91
|3,76
|3,99
|Ülker Bisküvi
|22,72
|21,90
|3,74
|Alarko Holding
|5,86
|5,66
|3,53
|Çemtaş
|8,25
|7,97
|3,51
|Sasa Polyester
|7,77
|7,52
|3,32
|Deva Holding
|8,61
|8,34
|3,24
|Türk Traktör
|52,20
|50,60
|3,16
|GSD Holding
|1,34
|1,30
|3,08
|Polisan Holding
|3,11
|3,02
|2,98