Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tümosan Motor ve Traktör...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 7,06 6,64 6,33
T.S.K.B. 1,16 1,12 3,57
Anadolu Cam 4,22 4,08 3,43
Net Holding 2,50 2,43 2,88
Deva Holding 8,84 8,63 2,43
Afyon Çimento 6,34 6,19 2,42
İş Fin.Kir. 3,49 3,41 2,35
Doğan Holding 1,86 1,82 2,20
Gersan Elektrik 3,31 3,24 2,16
İpek Doğal Enerji 8,27 8,10 2,10
Gübre Fabrik. 8,80 8,63 1,97
Netaş Telekom. 13,46 13,21 1,89
Beşiktaş Futbol Yat. 2,71 2,66 1,88
Ülker Bisküvi 23,32 22,90 1,83
Koza Madencilik 10,61 10,42 1,82
Mavi Giyim 55,90 54,90 1,82
ICBC Turkey Bank 5,21 5,12 1,76
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,88 1,85 1,62
Doğuş Otomotiv 9,71 9,57 1,46
Trakya Cam 3,57 3,52 1,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tümosan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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