Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 4,03 3,80 6,05 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bera Holding 4,03 3,80 6,05
Kerevitaş Gıda 3,32 3,15 5,40
Parsan 16,90 16,25 4,00
Coca Cola İçecek 38,94 37,60 3,56
Gözde Girişim 5,02 4,87 3,08
İş Finansal Kiralama 4,07 3,95 3,04
Yataş 7,07 6,88 2,76
Konya Çimento 276,50 270,00 2,41
Göltaş Çimento 17,70 17,33 2,14
Anadolu Efes 23,58 23,16 1,81
Şok Marketler 10,39 10,22 1,66
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 0,61 1,64
Net Holding 2,68 2,64 1,52
Ford Otosan 69,55 68,55 1,46
Emlak Konut GMYO 1,45 1,43 1,40
Tukaş 11,91 11,75 1,36
Verusa Holding 18,23 18,02 1,17
Mavi Giyim 57,15 56,50 1,15
Kordsa Teknik Tekstil 12,83 12,69 1,10
Otokar 156,80 155,10 1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Coca Cola, Kerevitaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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