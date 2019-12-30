Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|1,21
|1,09
|11,01
|İhlas Holding
|0,92
|0,87
|5,75
|T.S.K.B.
|1,21
|1,17
|3,42
|GSD Holding
|1,53
|1,48
|3,38
|Torunlar GMYO
|2,79
|2,70
|3,33
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|0,61
|3,28
|Enka İnşaat
|6,47
|6,28
|3,03
|Bera Holding
|3,99
|3,88
|2,84
|Kardemir (D)
|2,69
|2,62
|2,67
|Alarko GMYO
|89,85
|87,60
|2,57
|İş Bankası (C)
|6,43
|6,27
|2,55
|Halk GMYO
|1,22
|1,19
|2,52
|Yataş
|7,33
|7,15
|2,52
|ASELSAN
|20,16
|19,67
|2,49
|Vakıflar Bankası
|5,24
|5,12
|2,34
|Türk Hava Yolları
|14,26
|13,95
|2,22
|Metro Holding
|1,39
|1,36
|2,21
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|1,44
|2,08
|Tekfen Holding
|19,59
|19,20
|2,03
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,06
|12,80
|2,03