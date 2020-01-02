Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|8,52
|7,72
|10,36
|Tat Gıda
|6,61
|6,29
|5,09
|Koza Madencilik
|10,54
|10,03
|5,08
|Çemtaş
|8,64
|8,28
|4,35
|Yataş
|7,65
|7,34
|4,22
|Odaş Elektrik
|2,18
|2,10
|3,81
|Çelebi
|105,90
|102,10
|3,72
|Good-Year
|4,19
|4,05
|3,46
|Turcas Petrol
|2,76
|2,67
|3,37
|Ülker Bisküvi
|23,10
|22,36
|3,31
|Netaş Telekom.
|13,47
|13,06
|3,14
|Koza Altın
|76,20
|74,05
|2,90
|Aksa Enerji
|3,90
|3,80
|2,63
|Halkbankası
|6,06
|5,91
|2,54
|Vestel
|12,92
|12,62
|2,38
|Kardemir (D)
|2,72
|2,66
|2,26
|Bursa Çimento
|6,37
|6,23
|2,25
|Migros Ticaret
|24,74
|24,22
|2,15
|Sasa Polyester
|7,89
|7,73
|2,07
|Borusan Mannesmann
|11,68
|11,45
|2,01