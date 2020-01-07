Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) GSD Holding 1,61 1,48 8,78 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
GSD Holding 1,61 1,48 8,78
Borusan Mannesmann 11,21 10,80 3,80
İndeks Bilgisayar 9,26 8,93 3,70
Vestel 13,68 13,21 3,56
Güneş Sigorta 2,04 1,97 3,55
MLP Sağlık 15,39 14,88 3,43
TAV Havalimanları 29,04 28,10 3,35
Yataş 7,44 7,22 3,05
Ülker Bisküvi 22,66 22,02 2,91
Kerevitaş Gıda 2,97 2,89 2,77
Zorlu Enerji 1,55 1,51 2,65
Anadolu Efes 22,96 22,40 2,50
İş GMYO 1,80 1,76 2,27
Doğan Holding 1,85 1,81 2,21
Karel Elektronik 13,99 13,69 2,19
Anadolu Grubu Holding 16,86 16,50 2,18
Hektaş 7,97 7,80 2,18
Gübre Fabrik. 8,52 8,34 2,16
Net Holding 2,38 2,33 2,15
İş Fin.Kir. 3,82 3,74 2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, İndeks, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:18 Kaynak: AA
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