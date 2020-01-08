Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Batı Çimento 3,82 3,67 4,09 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Batı Çimento 3,82 3,67 4,09
Borusan Mannesmann 11,40 11,04 3,26
Garanti Bankası 10,92 10,63 2,73
Ülker Bisküvi 23,32 22,80 2,28
Yataş 7,55 7,39 2,17
Vakıflar Bankası 5,33 5,24 1,72
Karel Elektronik 14,39 14,15 1,70
Güneş Sigorta 2,08 2,05 1,46
Albaraka Türk 1,62 1,60 1,25
Türk Traktör 54,20 53,55 1,21
Halkbank 6,11 6,04 1,16
Akbank 7,89 7,80 1,15
İndeks Bilgisayar 9,36 9,26 1,08
Sabancı Holding 9,56 9,47 0,95
Doğuş Otomotiv 8,91 8,84 0,79
Ereğli Demir Çelik 9,00 8,93 0,78
Ege Endüstri 569,00 565,00 0,71
İş Bankası (C) 6,21 6,17 0,65
Yapı ve Kredi Bank. 2,41 2,40 0,42
Bursa Çimento 5,95 5,93 0,34
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ülker Bisküvi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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