Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 11,91 11,10 7,30...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Garanti Bankası 11,91 11,10 7,30
Odaş Elektrik 2,30 2,15 6,98
İş Bankası (C) 6,63 6,20 6,94
Yataş 7,96 7,46 6,70
Şekerbank 1,32 1,24 6,45
Netaş Telekom. 12,93 12,15 6,42
İş GMYO 1,86 1,75 6,29
Kartonsan 393,90 372,50 5,74
İş Y. Men. Değ. 4,62 4,37 5,72
Karsan Otomotiv 1,49 1,41 5,67
Kerevitaş Gıda 3,08 2,92 5,48
Vestel 14,35 13,61 5,44
GSD Holding 1,58 1,50 5,33
Brisa 9,14 8,69 5,18
İndeks Bilgisayar 9,78 9,30 5,16
Vakıflar Bankası 5,63 5,36 5,04
Akbank 8,36 7,96 5,03
Doğan Holding 1,92 1,83 4,92
Anadolu Grubu Holding 18,25 17,40 4,89
Sabancı Holding 10,05 9,59 4,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, İş Bankası, Yataş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Borsa İstanbul'dan yeni rekor! 27 Mart 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü
Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'a Lübnan'dan çıkış yasağı getirildi

Son Dakika Haberleri
20:44 Brexit yasa tasarısı İngiltere parlamentosunda kabul edildi - Son Dakika Ekonomi
20:14 İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Paçacı, ekonomi gündemini değerlendirdi - Son Dakika Ekonomi
20:02 SPK haftalık bülteni - Son Dakika Ekonomi
19:32 Borsa İstanbul'da iki rekor - Son Dakika Ekonomi
19:26 Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu, 2019'da dünya pazarlarına 63 milyon ton petrol gönderdi - Son Dakika Ekonomi
18:22 Son dakika: Borsa İstanbul'dan bir rekor daha! 22 ayın en yüksek kapanışını yaptı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 20:55:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]