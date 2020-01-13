Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Halk GMYO
|1,49
|1,25
|19,20
|Hektaş
|9,43
|8,72
|8,14
|Pegasus
|82,90
|78,10
|6,15
|Turcas Petrol
|3,10
|2,94
|5,44
|Bizim Mağazaları
|11,60
|11,04
|5,07
|İndeks Bilgisayar
|10,25
|9,80
|4,59
|Emlak Konut GMYO
|1,58
|1,52
|3,95
|Doğuş Otomotiv
|10,36
|9,97
|3,91
|Alarko Holding
|6,14
|5,91
|3,89
|Sasa Polyester
|8,07
|7,77
|3,86
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,79
|2,69
|3,72
|İpek Doğal Enerji
|8,94
|8,63
|3,59
|Kardemir (D)
|2,94
|2,84
|3,52
|T.S.K.B.
|1,25
|1,21
|3,31
|Koza Madencilik
|10,68
|10,34
|3,29
|Migros Ticaret
|25,26
|24,46
|3,27
|Halkbank
|6,68
|6,47
|3,25
|Vakıflar Bankası
|6,17
|5,98
|3,18
|Şekerbank
|1,40
|1,36
|2,94
|Ereğli Demir Çelik
|9,54
|9,28
|2,80