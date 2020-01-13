Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 1,49 1,25 19,20 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Halk GMYO 1,49 1,25 19,20
Hektaş 9,43 8,72 8,14
Pegasus 82,90 78,10 6,15
Turcas Petrol 3,10 2,94 5,44
Bizim Mağazaları 11,60 11,04 5,07
İndeks Bilgisayar 10,25 9,80 4,59
Emlak Konut GMYO 1,58 1,52 3,95
Doğuş Otomotiv 10,36 9,97 3,91
Alarko Holding 6,14 5,91 3,89
Sasa Polyester 8,07 7,77 3,86
Yapı ve Kredi Bank. 2,79 2,69 3,72
İpek Doğal Enerji 8,94 8,63 3,59
Kardemir (D) 2,94 2,84 3,52
T.S.K.B. 1,25 1,21 3,31
Koza Madencilik 10,68 10,34 3,29
Migros Ticaret 25,26 24,46 3,27
Halkbank 6,68 6,47 3,25
Vakıflar Bankası 6,17 5,98 3,18
Şekerbank 1,40 1,36 2,94
Ereğli Demir Çelik 9,54 9,28 2,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Pegasus, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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