Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Hektaş 10,73 9,56 12,24 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 10,73 9,56 12,24
Alkim Kimya 41,40 38,48 7,59
Karel Elektronik 16,98 15,80 7,47
Kordsa Teknik Tekstil 14,24 13,32 6,91
İndeks Bilgisayar 10,85 10,40 4,33
Borusan Mannesmann 12,17 11,77 3,40
Odaş Elektrik 2,53 2,45 3,27
Mavi Giyim 58,95 57,15 3,15
Migros Ticaret 25,80 25,06 2,95
Bizim Mağazaları 11,89 11,58 2,68
Aksigorta 6,61 6,44 2,64
Vakıflar Bankası 6,25 6,10 2,46
Şok Marketler 11,01 10,75 2,42
Netaş Telekom. 13,71 13,40 2,31
Torunlar GMYO 2,84 2,78 2,16
Doğuş Otomotiv 10,48 10,28 1,95
Anadolu Hayat Emek. 6,85 6,72 1,93
Otokar 163,20 160,70 1,56
Anadolu Efes 24,16 23,80 1,51
İş Bankası (C) 6,84 6,74 1,48
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:36 Kaynak: AA
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