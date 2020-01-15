Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Grubu Holding 19,95...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Grubu Holding 19,95 18,57 7,43
Güneş Sigorta 2,35 2,21 6,33
Turcas Petrol 3,26 3,07 6,19
Netaş Telekom. 14,45 13,72 5,32
Çelebi 108,30 103,10 5,04
Karel Elektronik 17,65 17,01 3,76
Emlak Konut GMYO 1,62 1,57 3,18
Bizim Mağazaları 12,68 12,35 2,67
Eczacıbaşı İlaç 4,00 3,91 2,30
Çemtaş 8,43 8,25 2,18
Kerevitaş Gıda 3,30 3,24 1,85
Doğuş Otomotiv 10,54 10,38 1,54
İş Y. Men. Değ. 4,78 4,71 1,49
Sabancı Holding 10,51 10,36 1,45
Koza Altın 77,80 76,75 1,37
MLP Sağlık 16,00 15,80 1,27
Eczacıbaşı Yatırım 10,71 10,59 1,13
Anadolu Hayat Emek. 7,02 6,95 1,01
Klimasan Klima 18,23 18,06 0,94
Aksigorta 6,71 6,66 0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:20 Kaynak: AA
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