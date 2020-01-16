Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|46,36
|41,06
|12,91
|Halk GMYO
|1,60
|1,42
|12,68
|Klimasan Klima
|19,80
|18,62
|6,34
|Aksa Enerji
|4,03
|3,84
|4,95
|Doğuş Otomotiv
|11,26
|10,77
|4,55
|İş GMYO
|1,87
|1,79
|4,47
|İndeks Bilgisayar
|11,42
|10,95
|4,29
|Torunlar GMYO
|2,99
|2,87
|4,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,85
|2,74
|4,01
|Net Holding
|2,61
|2,51
|3,98
|Anadolu Grubu Holding
|20,82
|20,04
|3,89
|Vakıflar Bankası
|6,50
|6,26
|3,83
|GSD Holding
|1,88
|1,82
|3,30
|Emlak Konut GMYO
|1,69
|1,64
|3,05
|Kartonsan
|429,60
|418,00
|2,78
|Anadolu Efes
|25,34
|24,68
|2,67
|Coca Cola İçecek
|43,00
|41,90
|2,63
|Türk Hava Yolları
|15,08
|14,70
|2,59
|Anadolu Cam
|4,49
|4,38
|2,51
|Migros Ticaret
|27,14
|26,48
|2,49