Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tat Gıda 7,41 7,11 4,22 İş...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 7,41 7,11 4,22
İş GMYO 1,85 1,78 3,93
Tofaş Oto. Fab. 28,40 27,54 3,12
İndeks Bilgisayar 11,76 11,47 2,53
Yapı ve Kredi Bank. 2,90 2,83 2,47
Anadolu Grubu Holding 20,38 19,90 2,41
Ford Otosan 76,50 74,80 2,27
GSD Holding 1,89 1,85 2,16
Brisa 9,23 9,09 1,54
Coca Cola İçecek 43,92 43,26 1,53
Arçelik 22,00 21,70 1,38
Adana Çimento (A) 9,35 9,25 1,08
Ereğli Demir Çelik 9,39 9,29 1,08
Koç Holding 20,80 20,58 1,07
MLP Sağlık 16,76 16,59 1,02
TAV Havalimanları 29,16 28,88 0,97
Bim Mağazalar 49,56 49,10 0,94
Vestel 14,30 14,18 0,85
T.S.K.B. 1,25 1,24 0,81
Halk GMYO 1,49 1,48 0,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Tat Gıda, Tofaş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:32 Kaynak: AA
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