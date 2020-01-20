Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Fin.Kir. 4,24 3,93 7,89 Logo Yazılım 61,95 58,35 6,17 İndeks Bilgisayar 12,30 11,76 4,59 Karsan Otomotiv 1,66 1,59 4,40 Netaş Telekom. 14,65 14,08 4,05 Güneş Sigorta 2,52 2,43 3,70 İskenderun Demir Çelik 8,17 7,90 3,42 Doğuş Otomotiv 11,16 10,83 3,05 Vakıflar Bankası 6,68 6,50 2,77 Ereğli Demir Çelik 9,75 9,50 2,63 İş Y. Men. Değ. 4,82 4,70 2,55 Kerevitaş Gıda 3,33 3,25 2,46 Emlak Konut GMYO 1,68 1,64 2,44 Tofaş Oto. Fab. 29,18 28,52 2,31 Koza Altın 78,05 76,35 2,23 Turcas Petrol 3,23 3,16 2,22 İş GMYO 1,90 1,86 2,15 Şekerbank 1,43 1,40 2,14 Ülker Bisküvi 25,22 24,70 2,11 Yapı ve Kredi Bank. 3,02 2,96 2,03

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)