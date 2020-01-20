Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Fin.Kir.
|4,24
|3,93
|7,89
|Logo Yazılım
|61,95
|58,35
|6,17
|İndeks Bilgisayar
|12,30
|11,76
|4,59
|Karsan Otomotiv
|1,66
|1,59
|4,40
|Netaş Telekom.
|14,65
|14,08
|4,05
|Güneş Sigorta
|2,52
|2,43
|3,70
|İskenderun Demir Çelik
|8,17
|7,90
|3,42
|Doğuş Otomotiv
|11,16
|10,83
|3,05
|Vakıflar Bankası
|6,68
|6,50
|2,77
|Ereğli Demir Çelik
|9,75
|9,50
|2,63
|İş Y. Men. Değ.
|4,82
|4,70
|2,55
|Kerevitaş Gıda
|3,33
|3,25
|2,46
|Emlak Konut GMYO
|1,68
|1,64
|2,44
|Tofaş Oto. Fab.
|29,18
|28,52
|2,31
|Koza Altın
|78,05
|76,35
|2,23
|Turcas Petrol
|3,23
|3,16
|2,22
|İş GMYO
|1,90
|1,86
|2,15
|Şekerbank
|1,43
|1,40
|2,14
|Ülker Bisküvi
|25,22
|24,70
|2,11
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,02
|2,96
|2,03