Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) İş Fin.

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İş Fin.Kir.4,243,937,89
Logo Yazılım61,9558,356,17
İndeks Bilgisayar12,3011,764,59
Karsan Otomotiv1,661,594,40
Netaş Telekom.14,6514,084,05
Güneş Sigorta2,522,433,70
İskenderun Demir Çelik8,177,903,42
Doğuş Otomotiv11,1610,833,05
Vakıflar Bankası6,686,502,77
Ereğli Demir Çelik9,759,502,63
İş Y. Men. Değ.4,824,702,55
Kerevitaş Gıda3,333,252,46
Emlak Konut GMYO1,681,642,44
Tofaş Oto. Fab.29,1828,522,31
Koza Altın78,0576,352,23
Turcas Petrol3,233,162,22
İş GMYO1,901,862,15
Şekerbank1,431,402,14
Ülker Bisküvi25,2224,702,11
Yapı ve Kredi Bank.3,022,962,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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