Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|488,40
|460,50
|6,06
|Deva Holding
|10,32
|9,74
|5,95
|Gübre Fabrik.
|9,52
|9,04
|5,31
|Güneş Sigorta
|2,62
|2,49
|5,22
|Alarko GMYO
|95,30
|91,00
|4,73
|Odaş Elektrik
|2,06
|1,97
|4,57
|Doğuş Otomotiv
|12,51
|12,03
|3,99
|Sasa Polyester
|8,27
|7,96
|3,89
|Erbosan
|26,34
|25,46
|3,46
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,17
|6,95
|3,17
|İş Fin.Kir.
|4,43
|4,31
|2,78
|Bursa Çimento
|6,70
|6,53
|2,60
|Karsan Otomotiv
|1,66
|1,62
|2,47
|Kerevitaş Gıda
|3,42
|3,34
|2,40
|Klimasan Klima
|18,72
|18,30
|2,30
|Netaş Telekom.
|14,47
|14,15
|2,26
|Brisa
|9,51
|9,31
|2,15
|Ege Endüstri
|611,10
|598,30
|2,14
|Aksa
|14,47
|14,17
|2,12
|Şekerbank
|1,46
|1,43
|2,10