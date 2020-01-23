Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 488,40 460,50 6,06 Deva Holding 10,32 9,74 5,95 Gübre Fabrik. 9,52 9,04 5,31 Güneş Sigorta 2,62 2,49 5,22 Alarko GMYO 95,30 91,00 4,73 Odaş Elektrik 2,06 1,97 4,57 Doğuş Otomotiv 12,51 12,03 3,99 Sasa Polyester 8,27 7,96 3,89 Erbosan 26,34 25,46 3,46 Tümosan Motor ve Traktör 7,17 6,95 3,17 İş Fin.Kir. 4,43 4,31 2,78 Bursa Çimento 6,70 6,53 2,60 Karsan Otomotiv 1,66 1,62 2,47 Kerevitaş Gıda 3,42 3,34 2,40 Klimasan Klima 18,72 18,30 2,30 Netaş Telekom. 14,47 14,15 2,26 Brisa 9,51 9,31 2,15 Ege Endüstri 611,10 598,30 2,14 Aksa 14,47 14,17 2,12 Şekerbank 1,46 1,43 2,10

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)