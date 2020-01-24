Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 642,40...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 642,40 616,20 4,25
T.S.K.B. 1,31 1,26 3,97
Klimasan Klima 19,05 18,41 3,48
Deva Holding 10,60 10,26 3,31
Eczacıbaşı Yatırım 11,04 10,85 1,75
Karel Elektronik 18,70 18,39 1,69
Gözde Girişim 5,16 5,08 1,57
Netaş Telekom. 14,62 14,40 1,53
Logo Yazılım 64,70 63,75 1,49
Alarko Holding 6,16 6,07 1,48
Turcas Petrol 3,27 3,23 1,24
Türk Hava Yolları 14,40 14,24 1,12
GSD Holding 1,83 1,81 1,10
Doğan Holding 2,02 2,00 1,00
Bizim Mağazaları 12,04 11,94 0,84
İpek Doğal Enerji 9,70 9,62 0,83
Net Holding 2,58 2,56 0,78
Güneş Sigorta 2,60 2,58 0,78
Soda Sanayii 6,64 6,59 0,76
Aksa Enerji 4,12 4,09 0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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