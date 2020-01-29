Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%) Gübre Fabrik.

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.9,869,256,59
Klimasan Klima20,4819,226,56
İş Fin.Kir.4,514,363,44
Borusan Mannesmann13,3312,952,93
Otokar166,50162,302,59
Turkcell14,3013,952,51
Türk Telekom8,087,922,02
Türk Traktör59,0558,051,72
Soda Sanayii6,606,491,69
Deva Holding10,8410,661,69
Vestel14,0313,811,59
TAV Havalimanları27,2226,801,57
Good-Year4,654,581,53
T.S.K.B.1,351,331,50
Şişe Cam5,115,041,39
Ford Otosan75,4074,401,34
Çemtaş8,428,311,32
Emlak Konut GMYO1,681,661,20
Turcas Petrol3,373,331,20
Erbosan26,2225,921,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:44 Kaynak: AA
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