Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrik. 9,86 9,25 6,59 Klimasan Klima 20,48 19,22 6,56 İş Fin.Kir. 4,51 4,36 3,44 Borusan Mannesmann 13,33 12,95 2,93 Otokar 166,50 162,30 2,59 Turkcell 14,30 13,95 2,51 Türk Telekom 8,08 7,92 2,02 Türk Traktör 59,05 58,05 1,72 Soda Sanayii 6,60 6,49 1,69 Deva Holding 10,84 10,66 1,69 Vestel 14,03 13,81 1,59 TAV Havalimanları 27,22 26,80 1,57 Good-Year 4,65 4,58 1,53 T.S.K.B. 1,35 1,33 1,50 Şişe Cam 5,11 5,04 1,39 Ford Otosan 75,40 74,40 1,34 Çemtaş 8,42 8,31 1,32 Emlak Konut GMYO 1,68 1,66 1,20 Turcas Petrol 3,37 3,33 1,20 Erbosan 26,22 25,92 1,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)