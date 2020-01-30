Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 9,56 9,12 4,82 Good-Year 4,86 4,69 3,62 İpek Doğal Enerji 10,03 9,76 2,77 Gübre Fabrik. 10,47 10,24 2,25 Garanti Bankası 12,00 11,85 1,27 Doğuş Otomotiv 12,29 12,16 1,07 Aselsan 23,52 23,28 1,03 Klimasan Klima 21,10 20,92 0,86 Akbank 8,35 8,28 0,85 İş Fin.Kir. 4,42 4,39 0,68 Yapı ve Kredi Bank. 3,03 3,01 0,66 İş GMYO 1,85 1,84 0,54 Çemtaş 8,35 8,32 0,36 Turkcell 14,25 14,20 0,35 Turcas Petrol 3,38 3,37 0,30 Arçelik 21,30 21,26 0,19 Koza Madencilik 10,61 10,60 0,09 Doğan Holding 2,04 2,04 0,00 Sabancı Holding 9,90 9,90 0,00 Şekerbank 1,39 1,39 0,00

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)