Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|9,56
|9,12
|4,82
|Good-Year
|4,86
|4,69
|3,62
|İpek Doğal Enerji
|10,03
|9,76
|2,77
|Gübre Fabrik.
|10,47
|10,24
|2,25
|Garanti Bankası
|12,00
|11,85
|1,27
|Doğuş Otomotiv
|12,29
|12,16
|1,07
|Aselsan
|23,52
|23,28
|1,03
|Klimasan Klima
|21,10
|20,92
|0,86
|Akbank
|8,35
|8,28
|0,85
|İş Fin.Kir.
|4,42
|4,39
|0,68
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,03
|3,01
|0,66
|İş GMYO
|1,85
|1,84
|0,54
|Çemtaş
|8,35
|8,32
|0,36
|Turkcell
|14,25
|14,20
|0,35
|Turcas Petrol
|3,38
|3,37
|0,30
|Arçelik
|21,30
|21,26
|0,19
|Koza Madencilik
|10,61
|10,60
|0,09
|Doğan Holding
|2,04
|2,04
|0,00
|Sabancı Holding
|9,90
|9,90
|0,00
|Şekerbank
|1,39
|1,39
|0,00