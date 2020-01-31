Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Trakya Cam 3,86 3,36 14,88 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trakya Cam 3,86 3,36 14,88
Şişe Cam 5,61 4,96 13,10
Soda Sanayii 6,87 6,48 6,02
Anadolu Cam 4,82 4,56 5,70
Netaş Telekom. 15,11 14,41 4,86
Kerevitaş Gıda 3,35 3,22 4,04
Sasa Polyester 8,11 7,84 3,44
İş Bankası (C) 7,45 7,24 2,90
Anadolu Hayat Emek. 7,36 7,18 2,51
Tümosan Motor ve Traktör 7,05 6,88 2,47
Klimasan Klima 21,34 20,92 2,01
Deva Holding 11,12 10,93 1,74
Enka İnşaat 6,77 6,66 1,65
İş GMYO 1,86 1,83 1,64
Türk Traktör 61,35 60,45 1,49
Eczacıbaşı Yatırım 11,13 10,97 1,46
Eczacıbaşı İlaç 4,18 4,12 1,46
Kardemir (D) 2,85 2,81 1,42
Ege Endüstri 665,10 656,00 1,39
Tat Gıda 7,38 7,28 1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Trakya Cam, Telekom, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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