Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş Y. Men. Değ.

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş Y. Men. Değ. 5,14 4,94 4,05
Trakya Cam 4,17 4,03 3,47
Anadolu Hayat Emek. 7,51 7,26 3,44
Ege Endüstri 694,30 673,20 3,13
Alkim Kimya 45,58 44,20 3,12
Torunlar GMYO 3,06 2,97 3,03
İpek Doğal Enerji 10,16 9,90 2,63
GSD Holding 1,62 1,58 2,53
Brisa 9,80 9,56 2,51
Güneş Sigorta 2,62 2,56 2,34
Pegasus 70,00 68,60 2,04
Klimasan Klima 21,58 21,18 1,89
Vestel 14,15 13,91 1,73
Turcas Petrol 3,41 3,36 1,49
Enerjisa Enerji 8,23 8,11 1,48
Odaş Elektrik 2,15 2,12 1,42
Tat Gıda 7,40 7,30 1,37
Logo Yazılım 63,00 62,15 1,37
Doğuş Otomotiv 12,19 12,03 1,33
Türk Telekom 7,85 7,75 1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:42 Kaynak: AA
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