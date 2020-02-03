Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Y. Men. Değ.
|5,14
|4,94
|4,05
|Trakya Cam
|4,17
|4,03
|3,47
|Anadolu Hayat Emek.
|7,51
|7,26
|3,44
|Ege Endüstri
|694,30
|673,20
|3,13
|Alkim Kimya
|45,58
|44,20
|3,12
|Torunlar GMYO
|3,06
|2,97
|3,03
|İpek Doğal Enerji
|10,16
|9,90
|2,63
|GSD Holding
|1,62
|1,58
|2,53
|Brisa
|9,80
|9,56
|2,51
|Güneş Sigorta
|2,62
|2,56
|2,34
|Pegasus
|70,00
|68,60
|2,04
|Klimasan Klima
|21,58
|21,18
|1,89
|Vestel
|14,15
|13,91
|1,73
|Turcas Petrol
|3,41
|3,36
|1,49
|Enerjisa Enerji
|8,23
|8,11
|1,48
|Odaş Elektrik
|2,15
|2,12
|1,42
|Tat Gıda
|7,40
|7,30
|1,37
|Logo Yazılım
|63,00
|62,15
|1,37
|Doğuş Otomotiv
|12,19
|12,03
|1,33
|Türk Telekom
|7,85
|7,75
|1,29