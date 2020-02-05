Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 8,51...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 8,51 8,21 3,65
Aksa Enerji 4,30 4,16 3,37
Koza Madencilik 11,08 10,73 3,26
İş Fin.Kir. 4,56 4,43 2,93
Odaş Elektrik 2,24 2,18 2,75
Alkim Kimya 48,60 47,34 2,66
Deva Holding 11,36 11,10 2,34
MLP Sağlık 18,19 17,78 2,31
Good-Year 5,00 4,89 2,25
Mavi Giyim 59,80 58,50 2,22
Çemtaş 8,77 8,58 2,21
Karel Elektronik 19,18 18,78 2,13
Migros Ticaret 26,66 26,12 2,07
Gözde Girişim 5,07 4,97 2,01
Türk Hava Yolları 14,67 14,39 1,95
Klimasan Klima 22,60 22,18 1,89
GSD Holding 1,72 1,69 1,78
Brisa 9,79 9,62 1,77
Vestel 14,56 14,31 1,75
Emlak Konut GMYO 1,75 1,72 1,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Aksa Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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