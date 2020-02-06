Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|15,71
|14,78
|6,29
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,12
|3,00
|4,00
|Yataş
|9,06
|8,76
|3,42
|Türk Traktör
|62,05
|60,15
|3,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,28
|7,07
|2,97
|Sasa Polyester
|9,73
|9,46
|2,85
|Karsan Otomotiv
|1,83
|1,78
|2,81
|Odaş Elektrik
|2,28
|2,22
|2,70
|Tat Gıda
|7,65
|7,46
|2,55
|Kardemir (D)
|2,97
|2,90
|2,41
|Klimasan Klima
|22,80
|22,30
|2,24
|T.S.K.B.
|1,40
|1,37
|2,19
|Çemtaş
|9,37
|9,17
|2,18
|Şişe Cam
|5,63
|5,51
|2,18
|Şekerbank
|1,44
|1,41
|2,13
|TAV Havalimanları
|28,02
|27,56
|1,67
|Vakıflar Bankası
|6,88
|6,77
|1,62
|Koç Holding
|20,28
|19,99
|1,45
|Kerevitaş Gıda
|3,52
|3,47
|1,44
|Anadolu Efes
|25,84
|25,48
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)