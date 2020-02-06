Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Vestel 15,71 14,78 6,29 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 15,71 14,78 6,29
Yapı ve Kredi Bank. 3,12 3,00 4,00
Yataş 9,06 8,76 3,42
Türk Traktör 62,05 60,15 3,16
Tümosan Motor ve Traktör 7,28 7,07 2,97
Sasa Polyester 9,73 9,46 2,85
Karsan Otomotiv 1,83 1,78 2,81
Odaş Elektrik 2,28 2,22 2,70
Tat Gıda 7,65 7,46 2,55
Kardemir (D) 2,97 2,90 2,41
Klimasan Klima 22,80 22,30 2,24
T.S.K.B. 1,40 1,37 2,19
Çemtaş 9,37 9,17 2,18
Şişe Cam 5,63 5,51 2,18
Şekerbank 1,44 1,41 2,13
TAV Havalimanları 28,02 27,56 1,67
Vakıflar Bankası 6,88 6,77 1,62
Koç Holding 20,28 19,99 1,45
Kerevitaş Gıda 3,52 3,47 1,44
Anadolu Efes 25,84 25,48 1,41

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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