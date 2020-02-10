Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 10,47 9,66 8,39 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 10,47 9,66 8,39
Bursa Çimento 5,16 4,84 6,64
Eczacıbaşı Yatırım 11,83 11,29 4,78
Sasa Polyester 9,64 9,22 4,56
İş Y. Men. Değ. 5,38 5,19 3,66
Turcas Petrol 3,49 3,37 3,56
Good-Year 5,24 5,06 3,56
Vestel 16,33 15,77 3,55
Kordsa Teknik Tekstil 14,89 14,44 3,12
Adana Çimento (A) 9,98 9,68 3,10
Ege Endüstri 730,20 708,40 3,08
Gübre Fabrik. 11,76 11,44 2,80
Netaş Telekom. 15,32 14,98 2,27
Karsan Otomotiv 1,85 1,81 2,21
Halk GMYO 1,63 1,60 1,87
Alarko GMYO 94,20 92,50 1,84
Mavi Giyim 61,05 60,20 1,41
TAV Havalimanları 27,64 27,26 1,39
Erbosan 26,32 25,96 1,39
Albaraka Türk 1,72 1,70 1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Eczacıbaşı Topluluğu, Borsa İstanbul, Bursa Çimento, BRİSA, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İmamoğlu'ndan Meltem Şişli'nin istifasıyla ilgili açıklama: Bu sözleri sarf eden kişi benimle yan yana olamaz
İSMEK çalışanlarına hakaret ettiği öne sürülen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli istifa etti Bakan Albayrak, Twitter üzerinden kendisine yazan takipçisine kahve sözü verdi İşte yenilenen eğitim bilişim ağının detayları! Her öğrenciye 3 GB internet geliyor

Son Dakika Haberleri
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:55:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]