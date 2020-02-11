Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turcas Petrol 3,98 3,65 9,04 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turcas Petrol 3,98 3,65 9,04
Eczacıbaşı Yatırım 11,82 11,48 2,96
Sasa Polyester 9,56 9,29 2,91
Netaş Telekom. 14,82 14,52 2,07
Vestel 16,31 16,00 1,94
Adana Çimento (A) 9,91 9,75 1,64
Pegasus 67,45 66,50 1,43
Güneş Sigorta 2,71 2,68 1,12
Ereğli Demir Çelik 9,16 9,06 1,10
Sabancı Holding 10,01 9,91 1,01
Tofaş Oto. Fab. 26,48 26,22 0,99
Ege Endüstri 717,00 710,10 0,97
Coca Cola İçecek 45,12 44,78 0,76
Anadolu Cam 4,10 4,07 0,74
Alarko GMYO 91,00 90,40 0,66
Halk GMYO 1,53 1,52 0,66
GSD Holding 1,58 1,57 0,64
Karsan Otomotiv 1,76 1,75 0,57
Koç Holding 19,44 19,33 0,57
Şişe Cam 5,45 5,42 0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

TURCAS Petrol A.Ş, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:22 Kaynak: AA
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