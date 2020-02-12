Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ASELSAN 28,18 24,76 13,81 Gübre Fabrik. 12,93 12,30 5,12 Ford Otosan 75,50 72,80 3,71 GSD Holding 1,69 1,63 3,68 Kordsa Teknik Tekstil 15,38 14,85 3,57 Karel Elektronik 18,37 17,80 3,20 Türk Telekom 8,21 7,98 2,88 Türk Hava Yolları 14,71 14,30 2,87 Turkcell 14,71 14,30 2,87 Alarko GMYO 94,30 91,85 2,67 Enerjisa Enerji 8,66 8,45 2,49 Ülker Bisküvi 23,68 23,12 2,42 Tat Gıda 7,89 7,74 1,94 Halkbank 7,07 6,94 1,87 Aygaz 12,95 12,72 1,81 Coca Cola İçecek 46,04 45,30 1,63 Kerevitaş Gıda 3,75 3,69 1,63 Erbosan 26,20 25,80 1,55 Doğan Holding 1,98 1,95 1,54 Pegasus 69,90 68,90 1,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)