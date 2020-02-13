Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 10,52 9,55 10,16 Gübre Fabrik. 14,70 13,43 9,46 Vestel 17,32 16,54 4,72 İş GMYO 2,00 1,91 4,71 Net Holding 2,47 2,37 4,22 Ford Otosan 79,15 76,05 4,08 İş Fin.Kir. 4,32 4,19 3,10 Hektaş 10,64 10,34 2,90 Tofaş Oto. Fab. 27,74 27,08 2,44 Brisa 10,17 9,95 2,21 Alarko Holding 6,24 6,11 2,13 Tümosan Motor ve Traktör 7,24 7,09 2,12 Vakıflar Bankası 6,39 6,27 1,91 Enka İnşaat 6,70 6,59 1,67 Enerjisa Enerji 8,80 8,66 1,62 Türk Traktör 60,00 59,10 1,52 Türk Telekom 8,35 8,24 1,33 Yataş 8,98 8,87 1,24 ASELSAN 28,34 28,00 1,21 İpek Doğal Enerji 9,88 9,77 1,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)