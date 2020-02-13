Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|10,52
|9,55
|10,16
|Gübre Fabrik.
|14,70
|13,43
|9,46
|Vestel
|17,32
|16,54
|4,72
|İş GMYO
|2,00
|1,91
|4,71
|Net Holding
|2,47
|2,37
|4,22
|Ford Otosan
|79,15
|76,05
|4,08
|İş Fin.Kir.
|4,32
|4,19
|3,10
|Hektaş
|10,64
|10,34
|2,90
|Tofaş Oto. Fab.
|27,74
|27,08
|2,44
|Brisa
|10,17
|9,95
|2,21
|Alarko Holding
|6,24
|6,11
|2,13
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,24
|7,09
|2,12
|Vakıflar Bankası
|6,39
|6,27
|1,91
|Enka İnşaat
|6,70
|6,59
|1,67
|Enerjisa Enerji
|8,80
|8,66
|1,62
|Türk Traktör
|60,00
|59,10
|1,52
|Türk Telekom
|8,35
|8,24
|1,33
|Yataş
|8,98
|8,87
|1,24
|ASELSAN
|28,34
|28,00
|1,21
|İpek Doğal Enerji
|9,88
|9,77
|1,13