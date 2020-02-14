Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İş GMYO 2,30 2,07 11,11 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İş GMYO 2,30 2,07 11,11
Net Holding 2,67 2,50 6,80
ASELSAN 29,60 28,22 4,89
Aksa 8,62 8,23 4,74
Gübre Fabrik. 15,45 14,91 3,62
Netaş Telekom. 16,18 15,69 3,12
Batı Çimento 3,75 3,64 3,02
GSD Holding 1,73 1,68 2,98
Eczacıbaşı Yatırım 12,18 11,84 2,87
Karsan Otomotiv 1,89 1,84 2,72
Kerevitaş Gıda 3,86 3,76 2,66
Türk Telekom 8,44 8,24 2,43
İş Finansal Kiralama 4,49 4,39 2,28
Borusan Mannesmann 12,60 12,32 2,27
Anadolu Grubu Holding 18,83 18,43 2,17
Şişe Cam 5,53 5,42 2,03
Vakıflar Bankası 6,55 6,42 2,02
Tekfen Holding 19,20 18,87 1,75
Erbosan 27,60 27,20 1,47
Petkim 4,14 4,08 1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Net Holding, Aksa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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