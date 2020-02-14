Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş GMYO
|2,30
|2,07
|11,11
|Net Holding
|2,67
|2,50
|6,80
|ASELSAN
|29,60
|28,22
|4,89
|Aksa
|8,62
|8,23
|4,74
|Gübre Fabrik.
|15,45
|14,91
|3,62
|Netaş Telekom.
|16,18
|15,69
|3,12
|Batı Çimento
|3,75
|3,64
|3,02
|GSD Holding
|1,73
|1,68
|2,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,18
|11,84
|2,87
|Karsan Otomotiv
|1,89
|1,84
|2,72
|Kerevitaş Gıda
|3,86
|3,76
|2,66
|Türk Telekom
|8,44
|8,24
|2,43
|İş Finansal Kiralama
|4,49
|4,39
|2,28
|Borusan Mannesmann
|12,60
|12,32
|2,27
|Anadolu Grubu Holding
|18,83
|18,43
|2,17
|Şişe Cam
|5,53
|5,42
|2,03
|Vakıflar Bankası
|6,55
|6,42
|2,02
|Tekfen Holding
|19,20
|18,87
|1,75
|Erbosan
|27,60
|27,20
|1,47
|Petkim
|4,14
|4,08
|1,47