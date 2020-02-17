Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 16,93...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 16,93 15,61 8,46
Odaş Elektrik 2,26 2,15 5,12
Aksa Enerji 4,20 4,02 4,48
GSD Holding 1,85 1,78 3,93
Şekerbank 1,37 1,32 3,79
Kordsa Teknik Tekstil 15,82 15,30 3,40
ASELSAN 30,06 29,08 3,37
Türk Traktör 61,95 60,00 3,25
Doğan Holding 2,01 1,95 3,08
Pegasus 71,85 69,80 2,94
Güneş Sigorta 2,85 2,77 2,89
Türk Telekom 8,46 8,25 2,55
Turcas Petrol 3,68 3,59 2,51
Zorlu Enerji 1,75 1,71 2,34
Anadolu Grubu Holding 19,09 18,68 2,19
Otokar 169,20 165,60 2,17
Türk Hava Yolları 15,21 14,89 2,15
Kerevitaş Gıda 3,89 3,81 2,10
İndeks Bilgisayar 13,15 12,89 2,02
Netaş Telekom. 16,23 15,91 2,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Aksa Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

PPF ve Sabancı, Temsa'yı satın almak için niyet mektubu imzaladı
Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge soruna yanıt: Çalışmalar devam ediyor Son dakika: AB'den Libya kararı: Silah ambargosunu uygulamak için operasyon başlatılacak ABD mahkemesinden Bayer ve BASF'e 265 milyon dolarlık ceza

Son Dakika Haberleri
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!
19:41 2020'nin saç trendi ne? Emrah Demirci açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:24:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]