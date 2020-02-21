Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Koza Madencilik 12,63 11,24...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 12,63 11,24 12,37
İpek Doğal Enerji 9,99 9,21 8,47
Koza Altın 83,05 78,25 6,13
Logo Yazılım 75,10 71,00 5,77
Karel Elektronik 15,10 14,33 5,37
Çimsa 9,50 9,13 4,05
GSD Holding 1,63 1,57 3,82
Doğuş Otomotiv 10,83 10,47 3,44
Adana Çimento (A) 9,67 9,35 3,42
Aksa 7,49 7,25 3,31
Çemtaş 7,34 7,11 3,23
Anadolu Cam 4,00 3,89 2,83
Ege Endüstri 697,70 679,60 2,66
Anadolu Efes 24,40 23,82 2,43
Güneş Sigorta 2,66 2,60 2,31
İş Y. Men. Değ. 5,09 4,98 2,21
Yataş 8,33 8,15 2,21
Alarko GMYO 85,75 83,95 2,14
Eczacıbaşı Yatırım 12,43 12,18 2,05
Bursa Çimento 3,98 3,90 2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Madencilik, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:20 Kaynak: AA
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