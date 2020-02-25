Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 16,37 14,72 11,21 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 16,37 14,72 11,21
Gözde Girişim 4,40 4,08 7,84
Logo Yazılım 78,65 76,30 3,08
İş Finansal Kiralama 3,66 3,58 2,23
Otokar 161,10 158,00 1,96
Tofaş Oto. Fab. 26,32 25,92 1,54
Turkcell 14,37 14,16 1,48
Doğuş Otomotiv 10,82 10,67 1,41
Güneş Sigorta 2,78 2,75 1,09
Doğan Holding 1,96 1,94 1,03
ASELSAN 28,90 28,62 0,98
Batı Çimento 3,50 3,47 0,86
Ülker Bisküvi 22,20 22,02 0,82
Alkim Kimya 46,48 46,14 0,74
Anadolu Efes 23,96 23,80 0,67
Aksigorta 6,64 6,60 0,61
Koza Madencilik 12,78 12,71 0,55
Çelebi 89,15 88,70 0,51
Gübre Fabrikaları 18,24 18,15 0,50
İpek Doğal Enerji 10,44 10,40 0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Otokar, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması: Toparlanma eğilimi sürüyor
Peugeot'ya yakışmayan hareket! 2. el araç alan tüketici soluğu mahkemede aldı Koronavirüs sonrası ünlü markaların tasarım talepleri Türkiye'ye döndü Galata Kulesi'nin İBB'den alınacağı açıklaması üzerine İmamoğlu: Davamızı açtık

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 20:57:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]