Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko GMYO 19,75 17,66 11,83 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 19,75 17,66 11,83
Borusan Mannesmann 11,20 10,92 2,56
Alkim Kimya 49,44 48,38 2,19
İpek Doğal Enerji 10,45 10,26 1,85
Sasa Polyester 9,98 9,84 1,42
Ülker Bisküvi 22,44 22,16 1,26
Kardemir (D) 2,85 2,82 1,06
Vakıflar Bankası 5,87 5,81 1,03
Karsan Otomotiv 1,96 1,94 1,03
Tofaş Oto. Fab. 26,94 26,68 0,97
Enka İnşaat 6,68 6,62 0,91
Coca Cola İçecek 44,46 44,08 0,86
Trakya Cam 3,72 3,69 0,81
Halk GMYO 1,54 1,53 0,65
Enerjisa Enerji 8,14 8,09 0,62
Netaş Telekom. 14,87 14,78 0,61
Ford Otosan 77,30 76,90 0,52
Anadolu Cam 4,06 4,04 0,50
Odaş Elektrik 2,19 2,18 0,46
Tümosan Motor ve Traktör 6,88 6,85 0,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borusan Mannesmann, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:34 Kaynak: AA
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