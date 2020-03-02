Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,95 1,67 16,77 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,95 1,67 16,77
Gübre Fabrik. 18,23 17,05 6,92
Batı Çimento 3,41 3,21 6,23
Alarko GMYO 14,87 14,07 5,69
Koç Holding 18,12 17,20 5,35
Migros Ticaret 22,86 21,76 5,06
Güneş Sigorta 2,57 2,45 4,90
Borusan Mannesmann 10,37 9,89 4,85
Aksa Enerji 3,72 3,55 4,79
Zorlu Enerji 1,39 1,33 4,51
Doğuş Otomotiv 10,10 9,67 4,45
Hektaş 10,05 9,63 4,36
Good-Year 4,56 4,37 4,35
Netaş Telekom. 13,49 12,94 4,25
Kerevitaş Gıda 3,51 3,37 4,15
Çemtaş 6,60 6,35 3,94
Yapı ve Kredi Bank. 2,38 2,29 3,93
İş Fin.Kir. 3,25 3,13 3,83
Sabancı Holding 8,83 8,51 3,76
Anadolu Efes 22,76 21,94 3,74
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Alarko, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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