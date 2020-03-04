Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

7 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 94,25 87,50 7,71 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 94,25 87,50 7,71
Sabancı Holding 9,52 9,14 4,16
Akbank 7,46 7,23 3,18
Karsan Otomotiv 1,96 1,90 3,16
MLP Sağlık 16,77 16,35 2,57
Garanti Bankası 10,45 10,19 2,55
Turkcell 14,65 14,30 2,45
ASELSAN 31,20 30,48 2,36
Trakya Cam 3,55 3,47 2,31
Soda Sanayii 6,03 5,90 2,20
İş Bankası (C) 6,27 6,14 2,12
Yapı ve Kredi Bank. 2,61 2,56 1,95
Coca Cola İçecek 45,04 44,18 1,95
Enka İnşaat 6,60 6,48 1,85
İş GMYO 1,80 1,77 1,69
Doğan Holding 1,84 1,81 1,66
Enerjisa Enerji 8,59 8,45 1,66
Anadolu Efes 23,10 22,74 1,58
Bim Mağazalar 48,42 48,00 0,88
Vakıflar Bankası 5,95 5,90 0,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Akbank, Çelebi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:46 Kaynak: AA
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