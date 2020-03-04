Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çelebi
|94,25
|87,50
|7,71
|Sabancı Holding
|9,52
|9,14
|4,16
|Akbank
|7,46
|7,23
|3,18
|Karsan Otomotiv
|1,96
|1,90
|3,16
|MLP Sağlık
|16,77
|16,35
|2,57
|Garanti Bankası
|10,45
|10,19
|2,55
|Turkcell
|14,65
|14,30
|2,45
|ASELSAN
|31,20
|30,48
|2,36
|Trakya Cam
|3,55
|3,47
|2,31
|Soda Sanayii
|6,03
|5,90
|2,20
|İş Bankası (C)
|6,27
|6,14
|2,12
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,61
|2,56
|1,95
|Coca Cola İçecek
|45,04
|44,18
|1,95
|Enka İnşaat
|6,60
|6,48
|1,85
|İş GMYO
|1,80
|1,77
|1,69
|Doğan Holding
|1,84
|1,81
|1,66
|Enerjisa Enerji
|8,59
|8,45
|1,66
|Anadolu Efes
|23,10
|22,74
|1,58
|Bim Mağazalar
|48,42
|48,00
|0,88
|Vakıflar Bankası
|5,95
|5,90
|0,85