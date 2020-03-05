Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anadolu Grubu Holding
|18,31
|16,51
|10,90
|Gübre Fabrikaları
|19,73
|18,55
|6,36
|Aksa Enerji
|4,04
|3,80
|6,32
|MLP Sağlık
|17,29
|16,68
|3,66
|Turkcell
|15,16
|14,65
|3,48
|Bim Mağazalar
|50,40
|48,84
|3,19
|İskenderun Demir Çelik
|7,25
|7,05
|2,84
|Zorlu Enerji
|1,46
|1,42
|2,82
|Anadolu Efes
|23,22
|22,60
|2,74
|T.S.K.B.
|1,19
|1,16
|2,59
|Ereğli Demir Çelik
|8,50
|8,30
|2,41
|Ülker Bisküvi
|22,12
|21,60
|2,41
|Turcas Petrol
|3,42
|3,34
|2,40
|Doğan Holding
|1,82
|1,78
|2,25
|Sabancı Holding
|9,73
|9,52
|2,21
|Türk Telekom
|8,00
|7,83
|2,17
|Albaraka Türk
|1,45
|1,42
|2,11
|Enka İnşaat
|6,77
|6,63
|2,11
|İndeks Bilgisayar
|10,75
|10,55
|1,90
|İş Finansal Kiralama
|3,32
|3,26
|1,84