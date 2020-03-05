Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Anadolu Grubu Holding 18,31...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Grubu Holding 18,31 16,51 10,90
Gübre Fabrikaları 19,73 18,55 6,36
Aksa Enerji 4,04 3,80 6,32
MLP Sağlık 17,29 16,68 3,66
Turkcell 15,16 14,65 3,48
Bim Mağazalar 50,40 48,84 3,19
İskenderun Demir Çelik 7,25 7,05 2,84
Zorlu Enerji 1,46 1,42 2,82
Anadolu Efes 23,22 22,60 2,74
T.S.K.B. 1,19 1,16 2,59
Ereğli Demir Çelik 8,50 8,30 2,41
Ülker Bisküvi 22,12 21,60 2,41
Turcas Petrol 3,42 3,34 2,40
Doğan Holding 1,82 1,78 2,25
Sabancı Holding 9,73 9,52 2,21
Türk Telekom 8,00 7,83 2,17
Albaraka Türk 1,45 1,42 2,11
Enka İnşaat 6,77 6,63 2,11
İndeks Bilgisayar 10,75 10,55 1,90
İş Finansal Kiralama 3,32 3,26 1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Gübre Fabrikaları, Borsa İstanbul, Anadolu Grubu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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