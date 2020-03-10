Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Son Dakika
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

6 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 6,09 5,71 6,65 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 6,09 5,71 6,65
Güneş Sigorta 2,41 2,26 6,64
GSD Holding 1,34 1,26 6,35
Karel Elektronik 14,38 13,57 5,97
Albaraka Türk 1,35 1,28 5,47
İş Finansal Kiralama 2,91 2,76 5,43
Tofaş Oto. Fab. 25,30 24,00 5,42
Türk Hava Yolları 10,94 10,38 5,39
Türk Telekom 7,38 7,01 5,28
Garanti Bankası 9,65 9,18 5,12
İş Y. Men. Değ. 4,37 4,16 5,05
Hektaş 9,25 8,81 4,99
Aygaz 11,06 10,55 4,83
Yapı ve Kredi Bank. 2,40 2,29 4,80
İpek Doğal Enerji 8,51 8,12 4,80
Ereğli Demir Çelik 8,91 8,53 4,45
Emlak Konut GMYO 1,41 1,35 4,44
Pegasus 47,00 45,04 4,35
Aksa 7,30 7,00 4,29
Odaş Elektrik 1,95 1,87 4,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:22 Kaynak: AA
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