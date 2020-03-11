Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Eczacıbaşı İlaç 3,97 3,33 19,22 Deva Holding 9,79 8,29 18,09 Eczacıbaşı Yatırım 10,66 9,19 16,00 Bizim Mağazaları 8,97 7,88 13,83 Bim Mağazalar 57,40 51,30 11,89 Migros Ticaret 22,64 20,36 11,20 Şok Marketler 8,85 8,07 9,67 Kerevitaş Gıda 3,17 2,90 9,31 Tat Gıda 6,40 6,02 6,31 Ülker Bisküvi 21,48 20,36 5,50 MLP Sağlık 17,17 16,43 4,50 Turkcell 13,96 13,37 4,41 Klimasan Klima 17,17 16,80 2,20 Coca Cola İçecek 43,00 42,30 1,65 Trakya Cam 2,99 2,95 1,36 Gözde Girişim 3,06 3,02 1,32 Anadolu Grubu Holding 14,49 14,32 1,19 Çemtaş 5,53 5,47 1,10 Garanti Bankası 9,45 9,35 1,07 Gübre Fabrik. 15,69 15,54 0,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)