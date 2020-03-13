Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çelebi 68,20 62,00 10,00 Good-Year 3,59 3,28 9,45 Karsan Otomotiv 1,38 1,27 8,66 Pegasus 38,28 35,50 7,83 İş Fin.Kir. 2,22 2,07 7,25 Borusan Mannesmann 7,50 7,01 6,99 Alarko Holding 3,86 3,61 6,93 Türk Hava Yolları 9,02 8,48 6,37 Alarko GMYO 9,60 9,04 6,19 Bursa Çimento 2,88 2,73 5,49 Torunlar GMYO 1,96 1,86 5,38 Tekfen Holding 12,65 12,01 5,33 Şişe Cam 4,04 3,85 4,94 Enka İnşaat 5,77 5,50 4,91 TAV Havalimanları 17,43 16,64 4,75 Garanti Bankası 9,15 8,74 4,69 Albaraka Türk 1,14 1,09 4,59 Anadolu Cam 2,79 2,67 4,49 Çemtaş 5,12 4,90 4,49 Turcas Petrol 1,91 1,83 4,37

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)