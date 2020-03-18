Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Adana Çimento (A)
|6,81
|6,20
|9,84
|Vestel
|9,95
|9,18
|8,39
|Trakya Cam
|2,55
|2,42
|5,37
|Odaş Elektrik
|1,24
|1,18
|5,08
|İş Fin.Kir.
|2,52
|2,41
|4,56
|Anadolu Cam
|2,53
|2,42
|4,55
|Karsan Otomotiv
|1,29
|1,24
|4,03
|Albaraka Türk
|1,08
|1,04
|3,85
|Şişe Cam
|3,86
|3,72
|3,76
|Doğan Holding
|1,31
|1,27
|3,15
|Güneş Sigorta
|1,73
|1,68
|2,98
|Alarko GMYO
|9,90
|9,63
|2,80
|Çimsa
|5,93
|5,81
|2,07
|Bursa Çimento
|2,70
|2,65
|1,89
|Batı Çimento
|1,93
|1,90
|1,58
|Soda Sanayii
|4,58
|4,51
|1,55
|Kartonsan
|294,50
|290,00
|1,55
|Ülker Bisküvi
|17,74
|17,48
|1,49
|Netaş Telekom.
|7,78
|7,68
|1,30
|Koza Madencilik
|8,03
|7,93
|1,26